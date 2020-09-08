تراند اليوم : فلكيا: الخميس غرة ذي الحجة ووقفة عرفات الجمعة 3/10

غزة / وكالات / مشرق نيوز

أفاد الدكتور أشرف تادرس رئيس قسم الفلك بمعهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية المصرية، بان شهر ذي القعدة سيكون 29 يوما فقط، حيث سينتهي غدا الأربعاء 24 ايلول بينما تكون غرة شهر ذي الحجة بعد غد الخميس.

وأشار الفلكي المصري في تصريح له، اليوم الثلاثاء، إلى أن وقفة عرفات ستكون يوم الجمعة 3 تشرين اول المقبل، ويكون يوم السبت 4 تشرين اول، هو أول أيام عيد الأضحى المبارك.

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واوضح الفلكي المصري أن هلال شهر ذي الحجة سيولد في تمام الساعة الثامنة و14 دقيقة بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة يوم تحري الهلال الأربعاء 29 من ذي القعدة الموافق 24 ايلول الحالي، وسيبقى في السماء لمدة 4 دقائق بما يسمح برؤيته، وبذلك تكون عدة شهر ذي القعدة 29 يوما.

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