تراند اليوم : دعيس يحذر من خطورة الاعتداءات اليومية المتكررة على المسجد الأقصى

صورة الوزير دعيس

مع تزايد اقتحامات المتطرفين بحراسات أمنية

دعيس يحذر من خطورة الاعتداءات اليومية المتكررة على المسجد الأقصى

غزة/ القدس- الخليج 365– أحمد المشهراوي:

حذر فضيلة الشيخ الدكتور يوسف دعيس وزير الأوقاف والشؤون الدينية من حالة التجاهل وغض الطرف التي تبديها سلطات الاحتلال الإسرائيلي إزاء قيام المتطرفين اليهود، وعلى رأسهم العنصري "موشيه فينجن" بالاعتداء على المسجد الأقصى ومحاولة تدنيسه، ودعا إلى تحرك عربي وإسلامي ودولي تجاه هذه الاعتداءات المتكررة بشكل يومي، محذراً من خطورة الاحتلال من تطبيق ما يسمي "التقسيم الزمني".

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وذكر دعيس في حديث "للمشرق نيوز" عقب قيام المتطرف "فينجن" للمرة الثانية خلال أقل من أسبوع دخول باحات المسجد الأقصى برفقة مجموعات من اليهود بحراسة شرطة الاحتلال، أن ما يتعرض له المسجد الأقصى أحد أطهر البقاع الإسلامية ومحط أنظار ملايين المسلمين بالعالم من انتهاكات هي محاولات للمساس بهويته ومكانته الحضارية التي توارثها على مر الأجيال والسنين وفرض واقع خطير يستلزم التحرك العاجل.

وأوضح أن المسجد الأقصى ومدينة القدس يتعرضان إلى مسلسل تدريجي من التهويد والقضاء على الهوية الإسلامية والمعالم الجغرافية والتاريخية، بدأ بإحراقه بعد احتلاله ثم إقامة الأنفاق تحته وصولاً إلى التقسم الزمني الخطير، مشيراً إلى سياسة فرض أمر الواقع القوة من خلال الاعتداءات والاقتحامات اليومية للمسجد واستفزاز مشاعر الفلسطينيين بالقدس الذين يواجهون سياسية طردهم من بيوتهم في تغيير ديمغرافي احتلالي يشارك خطورة التغيير الجغرافي والمخطط الرامي لتهويد المدينة وتدمير المسجد وتقسيمه زمانياً بحجج واهية.

وشدد دعيس على ضرورة التحرك الرسمي والجماهيري في الدول العربية والإسلامية والعالم بما يتناسب مع حجم الاعتداءات، وعمليات التدنيس التي تجري في وضح النهار باعتبار أن الاقصى ملك لكل مسلم وعربي.

وأضاف أن ما وصل بالمسجد الأقصى لا يمكن السكوت عليه جراء الاقتحامات اليومية للمستوطنين اليهود الذين يقومون بالتجول في باحات المسجد وإقامة شعائرهم بحراسات أمنية مكثفة، فيما يمنع دخول المصلين المسلمين أصحاب المسجد من أداء الصلاة والعبادة.

وطالب العالمين العربي والإسلامي بالعمل الجاد لإيقاف التهويد والانتهاكات السياسية والدينية المستمرة في القدس والمسجد الأقصى عبر استخدام كافة الطرق القانونية والسياسية، قبل أن يحدث ما لا يحمد عقباه.