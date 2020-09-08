تراند اليوم : مصرع شاب بدوي من فلسطينيي الداخل نتيجة تعرضه لسعات نحل

القدس المحتلة / مشرق نيوز

توفي صباح اليوم شاب (35 عامًا) من مدينة رهط في النقب نتيجة تعرضه للسعات نحل في أماكن مختلفة من جسده قرب مصنع في الجنوب.

وذكرت مصادر طبية أن طواقم الإسعاف التي وصلت إلى المكان حاولت إنعاش الشاب لكنها فشلت وأعلنت وفاة الشاب نتيجة اللسعات التي تطورت إلى حساسية قاتلة.

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يذكر أن هناك أشخاص لديهم حساسية من لسع النحل قد تؤدي إلى الموت. وحساسيات لسعات النحل هي ثلاث بالأساس، الحساسية العادية عندما تلسع نحلة الشخص ويشعر بالتالي بحكاك وتورم صغير حول اللسعة لكنها ليست خطيرة على صحة الشخص.

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ثانيا اللسعة التي تجعل مكان الإصابة متوارما بشكل كبير وهذه الحالة غير مميتة لكنها خطيرة؛ ثالثا حالات الحساسية الجهازية أو صدمة الحساسية فإن عوارضها وخلال دقائق بعد اللسعة قد تبدأ بتورم الشفتين وتحسس في جميع أنحاء الجسم وقد ينخفض ضغط الدم مع دوخة وغثيان وتقيؤ وبعض الناس يجد صعوبة في التنفس وهذه كلها أعراض قد تهدد الحياة ويجب الوصول إلى غرفة الطوارئ أو الإسعاف بأسرع وقت ممكن.