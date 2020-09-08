تراند اليوم : السحر واللواط والنشل ضمن لائحة "الجرائم الكبرى" في السعودية

الرياض / مشرق نيوز

أضافت السعودية جرائم جديدة ضمن لائحة "الجرائم الكبرى" منها السحر واللواط والنشل داخل الحرمين الشريفين، وممارسة التغرير بالمريض أو عدم استخدام الأسس الطبية السليمة في طريقة العلاج بقصد الابتزاز أو الاستغلال وحقن نطف أو أجنة في امرأة من غير زوجها، وحقن نطف أو أجنة بعد انتهاء العلاقة الزوجية، أو نقل لقاحات أو أجنة من امرأة إلى رحم امرأة أخرى أو نقل الأعضاء التناسلية، واعتبرتها من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.

وقالت هيئة التحقيق والادعاء العام، في مذكرة إلحاقية لنظام الجرائم الكبيرة نشرتها صحيفة "عكاظ" اليوم السبت، انها اضافت عددا من الجرائم الى لائحة الجرائم الكبرى وان الأفعال المنصوص عليها في المادتين 67 و68 من نظام الآثار والمتعلقة بسرقة الآثار أو إتلافها أو تخريبها أو هدمه.

وتقرر إيقاع الحبس الاحتياطي لكل من تتوفر ضده أدلة على جرائم الآثار والتي حددت بكل من أخذ أو حور أو أتلف أو هدم أو رسم بغير إذن أثرا ثابتا أو جزءا منه أو أثرا منقولا لم تسمح دائرة الآثار بالتصرف به سواء كان في ملك الدولة أو في حيازة الأفراد، إضافة إلى كل من تتوفر عليه أدلة بسرقة أثر من ممتلكات الدولة أو الأفراد مع استعادة الأثر المسروق.

السعودية:

