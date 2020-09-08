تراند اليوم : فصل الخريف يبدأ الثلاثاء القادم

رام الله / مشرق نيوز

يبدأ فصل الخريف فلكيا في فلسطين والنصف الشمالي من الكرة الأرضية يوم الثلاثاء القادم 23 أيلول/سبتمبر في تمام الساعة 05:29 دقيقة فجرا، حيث ستكون الشمس عاموديه تماما على خط الاستواء الذي يقسم الكرة الأرضية إلى نصفين شمالي وجنوبي، وفي هذا اليوم ينتهي فصل الصيف الذي يكون ويبدأ فصل الخريف فلكيا ويستمر لمدة 89 يوم 19و ساعة و34 دقيقة.

وتشرق الشمس يوم الاعتدال الخريفي في مدينة القدس في تمام الساعة 06:28 صباحا من الزاوية الشرقية تماما، ويمكن تحديد الشرق من خلال منطقة محددة في الأفق مثل البيوت أو الأشجار، ثم تغيب الشمس في نفس اليوم في تمام الساعة 06:35 مساء في زاوية الغرب تماما، ويمكن تحديد زاوية الغرب أيضا من خلال مكان غروب الشمس.

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وبعد الاعتدال الخريفي مباشرة تنتقل الشمس في حركتها الظاهرية في السماء نحو الجنوب، وفي هذه الحالة يطول الليل ويقصر النهار، كما تغيب الشمس عن القطب الشمالي ويسود الظلام لمدة ستة شهور متواصلة وتظهر الشمس في القطب الجنوبي ويستمر النهار لمدة ستة شهور متواصلة أيضا، حيث يبدأ الربيع في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية وينتهي فصل الشتاء هناك، ثم تصبح الشمس عاموديه تماما على مدار السرطان يوم 22 كانون الأول/ ديسمبر القادم وهو يوم الانقلاب الشتوي حيث يكون الليل أطول ما يمكن خلال العام والنهار اقصر ما يمكن في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، وتبدأ أربعينية الشتاء وهي ابرد أيام السنة.

كما يبدأ الانقلاب الصيفي في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية حيث يكون الليل اقصر ما يمكن والنهار أطول ما يمكن خلال العام، كما لا تغيب الشمس على الإطلاق في منطقة القطب الجنوبي من الكرة الأرضية.

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