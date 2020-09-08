تراند اليوم : الطقس| تحذير من التعرض للشمس من س 1 حتى س 4 عصراً

غزة / مشرق نيوز

حذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة اليوم الأحد، خاصة أثناء ساعات الذروة ما بين الساعة الحادية عشره و الرابعة عصرا.

وتوقعت الأرصاد أن يكون الجو، اليوم الأحد، حاراً بشكل عام، و يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا الاثنين، يكون الجو حاراً بشكل عام، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة حيث تبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود5 درجات مئوية، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

Advertisements

ويوم الثلاثاء، يكون الجو حاراً نسبياً، و يطرأ انخفاض على درجات الحرارة لكنها تبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود3 درجات مئوية ، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويبقى الجو يوم الاربعاء، حاراً نسبياً، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة حيث تبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود3 درجات مئوية ، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، يوم الخميس، حيث تبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود3 درجات مئوية ويكون الجو حاراً نسبياً، ، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

