تراند اليوم : السبت 4 تشرين أول / أكتوبر أول أيام عيد الأضحى المبارك

رام الله / مشرق نيوز

قال الموقع الفلكي الفلسطيني أن غزة شهر ذو الحجة للعام 1435 هجرية ستكون يوم الخميس الموافق 25 أيلول/سبتمبر ووفق حسابات فلكية فإن وقفة عرفات ستكون يوم الجمعة 3 تشرين الأول/أكتوبر، ويوم السبت 4 تشرين الأول/ أكتوبر أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وقال مدير الموقع داوود طروة لإن الاقتران المركزي "المحاق" لشهر ذو الحجة 1435 هجرية سيحدث صباح يوم الأربعاء 24 أيلول/سبتمبر في تمام الساعة 09:14 دقيقة صباحا بالتوقيت المحلي لمدينة القدس، وهو يوم التحري، وفي هذا اليوم تغرب الشمس في مدينة القدس في تمام الساعة 06:34 دقيقة مساءً، بينما يغرب القمر في تمام الساعة 06:36 مساءً، ويكون عمره لحظة الغروب 8 ساعات و25 ومكثه دقيقتين.

وأوضح طروة أنه ووفقا للخصائص الفلكية لشروط الرؤية الشرعية ستكون رؤية الهلال غير ممكنة من مدينة القدس وكافة المدن الفلسطينية سواء بالعين المجردة أو من خلال التلسكوب، بينما ستكون الرؤية ممكنة باستخدام التلسكوبات أو بالعين المجردة من أمريكا الجنوبية ووسط وجنوب المحيط الهادي وجنوب غرب المحيط الأطلسي.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن تبدأ معظم الدول العربية والإسلامية شهر ذو الحجة يوم الخميس 25 أيلول/سبتمبر الجاري