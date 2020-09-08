تراند اليوم : عريس مصري يفر من عروسته فور رؤيتها بأحد مطارات السعودية

الرياض / مشرق نيوز

فر عريس مصري من عروسه فور رؤيتها في أحد المطارات بالسعودية .

وبحسبى صحيفة الوطن المصرية فان الزوج المقيم بالمملكة تزوج بالوكالة من فتاة بعد أن أرسل شقيقه صورة لها، ومن ثم وافق المغترب على إتمام الزواج.

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وبعد لقاء الشاب بالعروس في المطار، فر منها هاربًا؛ حتى ظن الموجودون أنه سرق منها شيئًا، وبعد الإمساك به، قالت العروس إنه زوجها لكنه فر لعدم رضائه عنها.

وقد أقامت العروس، التي انتابتها حالة من الحيرة بعد فرار زوجها منها في بلد غريب، حيث أنها لا تعرف في المملكة أحداً، دعوى للطلاق ضد زوجها المقيم بالمملكة العربية السعودية، متضمنه حيثيات الدعوى أن الزوج أرسل إلى شقيقه راغبا في الزواج، وبعد أن طلب منه البحث له عن عروس، وأرسل شقيقه صورة الفتاة إليه، وافق عليها العريس، مطالبًا أخاه بإتمام إجراءات الزواج بعد أن أرسل إليه توكيل أمور زوجية، ليكون وكيلا عنه ويزوج له العروس، ومازالت القضية متداولة أمام هيئة محكمة أسرة بلبيس.