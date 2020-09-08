محامي هيفا وهبي يكشف عن تورط ممثل شهير بقضيتها

كشف محامي الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، عن تورط الممثل المصري ​مصطفى خاطر​ في قضية ​محمد وزيري​، مدير أعمال هيفا السابق، والنصب عليها.

وأوضح المحامي ياسر قنطوش، الوكيل القانوني للفنانة هيفا وهبي، أن الفنان خاطر تقدم برفقة أحد الأشخاص يدعى محمد هلال، لشراء "فيلتين" كانت تملكهما هيفا في مصر، وقد تم الشراء عن طريق عقود صورية في شهر نيسان/أبريل الماضي.

وقال قنطوش في تصريحات صحفية: "عملية البيع الصورية التي تمت بين وزيري وخاطر وهلال، تمت بفترة الريبة، كما أن النقود التي تم تحصيلها تعد جريمة تبديد وإختلاس وإستيلاء على أموال الغير، مؤكداً على أنه تقدم بإنذارات لشركة العقارات المسؤولة عن الفيلات، وبعض الشكاوى التي تطالب مصطفى خاطر بالتعويض لأن ثمن الفيلا 15 مليون جنيه مصري. كما أورد موقع "الصنارة".

يذكر أن قاضي المعارضات بمحكمة 6 أكتوبر حبس وزيري 15 يوماً على ذمة التحقيقات،