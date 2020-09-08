إليسا: فلسطين بقلبي وما حدا يزايد على لبنان

قالت الفنانة اللبنانية، اليسا، أمس الاثنين، إنها تدعم القضية الفلسطينية، مؤكدةً على وقوفها بجانب شعبه وحقوقه؛ وأنها لا تقبل أن يزايد أحد على لبنان في هذه القضية، لأنه أكثر بلد وقف إلى جانب فلسطين ودافع عن قضيتها.

وشاركت إليسا عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "فلسطين بقلبي وحلمي زورها وبوس تراب القدس . بس اللي بتمناه إنو ما حدا يزايد على لبنان بالتحديد بهالموضوع، خاصة إنو هوي أكتر بلد دفع للقضية ودافع عنها، وخاصة إذا من ناس عم يتآمرو عالشعب الفلسطيني أو عايشين ببلدان عاملة سلام مع اسرائيل. كل الحب والصلاة للبنان ولفلسطين".

وأضافت: "وأكتر من هيك، بحترم كل بلد وخياراتو لأنو بحب كل إنسان يحترم بلدي كمان. وكل بلد بيشوف مصلحتو ومصلحة شعبو وهيدا حقو. وبنفس الوقت، بتمنى الكل يحترم بلدي كمان".