تراند اليوم : هيفا وهبي تتهم زوجها بسرقة مجوهراتها بملايين الدولارات

نشرت الفنانة اللبنانية هيفا_وهبي عددًا من الصور لمجوهراتها الثمينة والتي تقدر بملايين الدولارات وكلّها من الألماس.

قالت إنها فقدت أكثر من 14 قطعة، منذ سنة، واتضح لها فيما بعد بأنهم سُرقوا، ووجهت أصابع الإتهام إلى زوجها المصري محمد_وزيري الذي سجنته ولا يزال داخل الحبس.

اقرأ: تجديد حبس محمد وزيري ومنعه من السفر

كتبت ترجو الكل بمساعدتها للوصول إلى المجوهرات وقالت: (اذا حدا شاف هالخاتم او جرّب ينباع لحدا بليز يخبرني هيدا من بين مجموعة قطع ضاعوا مني تقريبًا من سنة)

Advertisements

وتابعت: (بس هلأ صرت متأكدة انهم مسروقين ١٤ قطعة، فلو حدا اشتراه من السارق بليز ييلغني عالدايركت ووعد مني لن أدكر أسامي.. شكرًا)

اقرأ: رفض استئناف محمد وزيري في قضيته مع هيفا

فقدت ملايين الدولارات بسبب المجوهرات، وقالت إن محمد استولى على أملاكها في مصر وسجنته في الوقت الذي شتمت فيه كل المصريين بكلمات نابية.

اقرأ: هيفا وهبي تشتم كل المصريين – فيديو