السلطات الفرنسية تلقي القبض على "سفاح الخيول"

ألقت الشرطة الفرنسية، على مشتبه به، متهماً بجرائم قتل وتشويه بحق الخيول، بعد نشر صورة مقربة لشكله استمدت من شهود عيان.

وقال موقع "بي إف إم تي في"، إنه تم إلقاء القبض على الرجل البالغ من العمر 50 عاما، في بلدة أوت رين، بعد الاشتباه في تنفيذه هجمات على اثنين من الأحصنة ليلة 24 أغسطس.

وكانت قد عٌثر على خيول مصابة بجروح في أعينها أو قطعت آذانها، وفي حالات أخرى تعرضت للتشويه في أعضائها التناسلية.

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ولا تزال أسباب تلك الهجمات غير واضحة، بينما ذكرت تقارير محلية أنها قد تكون جزءا من تحد يجري على المواقع الإلكترونية، أو "طقوس شيطانية".

وقام أحد ملاك هذه الخيول في منطقة يون، بمساعدة رجال الشرطة في رسم صورة إلكترونية للرجل الذي هاجمه هو وخيوله. كما اورد موقع "سكاي نيوز عربية".

وكانت قد تلقت الشرطة الفرنسية، عشرات البلاغات، منذ مطلع أغسطس الماضي، حول تعرض خيول للقتل أو التشويه في مختلف أنحاء البلاد.