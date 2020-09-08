شاهد: محمد رمضان يشرب ماء بقشر الذهب

تداول من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يظهر الفنان المصري محمد رمضان وهو يشرب ماء مع قشر الذهب.

وبحسب صحيفة اليوم السابع، يأتي في إطار ترويج رمضان لأغنية "يا حبيبي" التي يتعاون فيها مع النجم العالمي العالمي ميتر جيمس.

وشارك بعدد من مقاطع الفيديو والصور عبر خاصية الاستوري على حسابه الرسمي على إنستغرام، من بينها صورة وضع بوسترات أغنيته الجديدة في تايم سكوير بنيويورك.

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وفضلا عن نشر مقطع فيديو وهو يشرب الماء بعد وضع قشور الذهب، شارك رمضان فيديوهات أخرى خلال تواجده في دبي، من بينهم فيديو وهو يلعب البلياردو، وأخرى يروج فيها لأغنيته "يا حبيبي".

يشار إلى أن رمضان طرح فيديو كليب أغنيته الجديدة "يا حبيبى" مع النجم العالمي ميتر جيمس، يوم الأحد الماضي، عبر قناته الرسمية على يوتيوب وتم تصوير الكليب في الإمارات، وتقترب الأغنية من تحقيق 3 ملايين مشاهدة بعد نحو 48 ساعة من بداية عرضها على يوتيوب كما تصدرت تريند رقم 1 على الموقع ذاته.