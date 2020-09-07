تراند اليوم : شاهد: فيديو فضيحة النائب خميس الرميحي الذي تسبب باستقاله كامل

نشر العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل اعلام العربية، مقطع فيديو فضيحة النائب البحريني خميس الرميحي والذي يظهر في موقع مخل بالحياء وغير اخلاقي، وسط مطالبتا بإحالته للقانون.

وقالت وسائل إعلام بحرانية، إن السلطات قررت إقالة النائب خميس الرميحي بعد انتشار مقطع فيديو موثق غير أخلاقي عبر منصات التواصل الاجتماعي بشكل كبير يتنفى مع عادات وقيم البحرين.

وأوضحت أن استقالة الرميحي القسرية تأتي نتيجة فضيحة أخلاقية موثقة ضده، ولم يقدم الرميحي استقالته إلا بعد أسابيع من انتشار الفضيحة، ويبدو أنه اضطر لتقديمها بعد تداول مقطع فيديو يظهره فيها بوضع غير أخلاقي.

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وتابعت ان السياسي خميس حمد محمد الرميحي مواليد 1955 يبلغ من العمر 65 عاما، حصل على ليسانس آداب عام 1986.

وأضافت أن الرميحي عمل في شئون الجمارك والموانئ من عام 1973 وتقاعد عن العمل بوظيفة رئيس الشئون الإدارية والموظفين في عام 2003. عمل مختارا لقرية جو من 2001 إلى 2002.

وأثار انتشار فيديو فضيحة النائب البحريني خميس الرميحي جدلا واسعا في الشارع البحريني والوطن العربي، حيث قال العديد من الشخصيات الاعتبارية في البحرين ان هذا لا يمثل كل السياسيين في البحرين مطالبين بسحب كل الصلاحيات منه واحالته للقضاء.