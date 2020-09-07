تراند اليوم : شاهد: فضيحة فيديو فرجاني ساسي تثير جدلا واسعا بمصر - لاعب الزمالك

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بجمهورية مصر العربية خلال الساعات القليلة الماضية مقطع فيديو فضيحة، للاعب نادي الزمالك التونسي فرجاني ساسي، مما أثار جدلا واسعا بين جماهير ومحبي اللاعب ونادي الزمالك.

وأفادت وسائل إعلام مصرية، بأن فيديوهات الموجودة عبر منصات التواصل الاجتماعي مشابهة للاعب الزمالك فرجاني ساسي، مما جهل الجماهير منقسمة إلى حد كبير بين من يهاجم بشدة والذين ينفون كل هذه الأمور.

وقالت إن الشخص الموجود في الفيديو ليس فرجاني ساسي، لكنه مشابه جدًا للنجم التونسي، لذلك اختلط الأمر عند البعض بشكل كبير، مشيرة الى انه بدأت الأزمة بشكل كبير وبدأ البعض بالترويج بأن النجم التونسي الزمالك الساسي يظهر في فيديو غير لائق.

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وقالت العديد من الصحف والوكالات المحلية التونسية إن نادي الاهلي وجمهور نادي الاهلي هو من فبرك الفيديو عبر البرنامج وروجها عبر مواقع التواصل الاجتماعي لأنه هذه الامور تنتشر بسرعة عبر مواقع التواصل.

ونفى نادي الزمالك مقطع الفيديو المتداول للاعب التونسي فرجاني ساسي عبر منصات التواصل، مطالبا بهشتالك لرفع ودعم معنوية اللاعب وعد تدال الفيديو.

قالت صحيفة سبورت المصرية، إن اللاعب التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط فريق الزمالك تعرض لكدمة قوية في الظهر خلال مباراة فريقه أمام طلائع الجيش في الدوري المصري.

الجدير بالذكر ان اللاعب فرجاني ساسي مواليد 1992 وهو لاعب كرة قدم، من تونس، ولد في أريانة، شارك في كأس العالم لكرة القدم 2018، يلعب كلاعب وسط، والتحق بالنادي الزمالك المصري.