تراند اليوم : باحثون : النوم المبكر قد يحمي الأطفال من البدانة

وكالات - الخليج 365

توصل باحثون الى أن الأطفال الذين يخلدون إلى النوم بحلول الثامنة مساء كانوا أقل عرضة للإصابة بالبدانة بمقدار النصف، مقارنة بمن ظلوا مستيقظين بعد التاسعة مساء.

لكن أندرسون قالت إن بعض الأسر قد لا تملك رفاهية وضع طفلها في السرير مبكرًا، وأضافت: «إذا كان الأب والأم ينتهيان من عملهما ويعودان إلى المنزل في وقت متأخر فقد يشكّل اتباع نظام للنوم تحديًا». وذكرت أنه من المهم أن يفكر الوالدان في توقيت نوم طفلهما.

وذكرت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن الوزن الزائد بين الأطفال أصبح مشكلة صحية كبيرة في الولايات المتحدة، إذ يمثل البدناء زهاء 17 بالمئة من الأطفال والمراهقين أي قرابة 13 مليون طفل.