تراند اليوم : دراسة : الألم المزمن يزيد مخاطر إدمان المواد الأفيونية

وكالات - الخليج 365

أكدت دراسة طبية أن الأشخاص الذين يعانون من الألم المزمن المتوسط أو الحاد، هم الأكثر عرضة بنسبة 41% لمخاطر أعلى لسوء استخدام الوصفات الطبية التي تدخل المواد الأفيونية في تركيبها .

ويواجه الذكور والبالغين خطرا متزايدا من الاضطرابات الناجمة عن تعاطي المواد الأفيونية في الوصفة طبية، وتشير الدراسة إلي أن الإناث وكبار السن أكثر عرضة لتقرير الألم، طبقاً لما ورد بوكالة “أنباء الشرق الأوسط”.

وجاءت هذه النتائج بعد أن حلل الباحثون بيانات من دراسة استقصائية وطنية من الكحول والمواد المستخدمة من قبل أكثر من 34.000 من البالغين في جزأين، وثلاث سنوات على حدة.