تراند اليوم : فوائد حبة البركة وزيتها علاج لكل الأمراض بما فيها السرطان!

وكالات - الخليج 365

تختلف تسميتها بين بلد وآخر ولكنها اليوم مشهورة باسم واحد هو... الحبة السوداء كما تعرف في العالم العربي بحبة البركة. ويلعب زيتها دوراً هاماً في تثبيط نشاط الخلايا السرطانية كما أنه قادر حتى على قتل بعض أنواع هذه الخلايا ويعتبر ايضا علاجا قويا للجلطات والتهابات المفاصل.

والواقع أن لمادة thymoquinone الموجودة في حبة البركة قدرة كبيرة على محاربة سرطان الكبد وسرطان الجلد وسرطان الرحم والثدي والمعدة والبروستات والدماغ.

في السنوات الماضية قلما قام الباحثون بإجراء الأبحاث على الإنسان ولكنهم ما زالوا يقولون إن زيت حبة البركة قوي جداً وإن التأثيرات السلبية للحبة السوداء ضئيلة جداً.

في هذه المقالة سنناقش آخر الابحاث المكتشفة عن حبة البركة وقدراتها العلاجية على صعيد السرطان.

الحبة السوداء تعرقل نمو الخلايا غير المنضبطة وتقتل خلايا الكبد السرطانية

بحسب دراسة حديثة قام بها باحثون في الهند عملوا خلالها على دراسة استعمال مركب الثيموكوينون thymoquinone في قتل خلايا سرطان الكبد عند الجرذان. فماذا وجدوا؟ وجدوا أن الجرذان التي لم تاخذ الثيموكوينون ازداد حجم الخلايا السرطانية عندها.

أما المجموعة التي أُعطيت 20 ملغ من الثيموكوينون مقابل كل كيلو من الوزن فقد تراجعت أحجام الأورام ومؤشراته. وفي هذه المجموعة أيضاً لم تنم العقد السرطانية وكمية الأورام السرطانية كانت أقل عدداً. وفي دراسة أخرى أجراها باحثون في مصر تبين أن زيت حبة البركة مع عسل النحل يمتلكان قدرات مضادة للسرطان .

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وذكر هؤلاء الباحثون أن العسل وزيت حبة البركة كانا مفيدين جداً في التخفيف من خلايا الكبد السرطانية، كما أنهما حسنا من وضع مضادات الأكسدة داخل الخلايا وقللا من انتشار الخلايا السرطانية عبر موتها.

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الحبة السوداء وسرطان الرئتين

قام باحثون في العام 2014 بالتحري عن قدرة زيت الحبة السوداء على معالجة خلايا الرئة السرطانية في المختبر... لقد عرض الخبراء خلايا الرئة السرطانية إلى زيت حبة البركة وخلاصة بزورها ليوم كامل. استخدم الباحثون 0.01 ملغمل من زيت حبة البركة أو خلاصتها في هذا الاختبار.

وبحسب نتائج الدراسة، استطاع زيت حبة البركة وخلاصتها التخفيف من الخلايا السرطانية وغير التشكل الخليوي، كما وجد الباحثون أنه كلما تركز استعمال زيت حبة البركة أو خلاصتها ازداد موت الخلايا السرطانية. واستطاعت حبة البركة جعل الخلية السرطانية تفقد مظهرها النموذجي وجعلها أصغر حجماً. فكان أن استنتج الخبراء بأن خلاصة حبة البركة وزيتها يقللان من وجود الخلايا السرطانية في الرئتين.

الحبة السوداء تقتل خلايا الدم السرطانية

في دراسة حديثة أجرتها مجموعة من الخبراء في مجال الطب في ماليزيا في العام 2013 تبين أن استعمال مركبات طبيعية من الطب التقليدي كان لها قدرة مضادة للسرطان كبيرة. وكانت الحبة السوداء أحد هذه العلاجات الطبيعية. أقوى مركب في الحبة السوداء هو مركب الثيموكوينون thymoquinone .

إن قدرة هذا المركب على محاربة السرطان قد ساعدت على منع انتشار السرطان في حالات متقدمة من سرطان الجلد، كما وجد الخبراء أن معالجة سرطان الجلد بالثيموكوينون أدى إلى موت خلايا الجلد السرطانية. إذن هذه النتائج كانت مذهلة وهي تعد بأن الثيموكوينون قادر على محاربة خلايا الجلد السرطانية.

كما رأيتم، إن الحبة السوداء ومركبها الثيموكوينون فعالان جداً في محاربة الخلايا السرطانية. لذا ينبغي إضافة الحبة السوداء وزيتها إلى نظامكم الغذائي.