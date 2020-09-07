تراند اليوم : أربع نصائح للتغلب على الإجهاد في العمل.. تعرف عليها

وكالات - الخليج 365

يوجد العديد من النصائح للتغلب على التوتر في مكان العمل، لأنه قد ينتج عنه العديد من المخاطر التي تشكل ضررا على الصحة.

وأضاف الموقع أن هذه النصائح تتضمن الآتي:

1- أخذ وقت للراحة أثناء العمل كل دقيقتين للتغلب على اللحظات المجهدة، فإن ذلك يساعد على شعورك بالراحة والاسترخاء.

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2- حافظ على وجود بعض الزيوت في مكتبك مثل زيت البرتقال أو اللافندر، لأنه يساعد على الاسترخاء، كما أن استنشاق رائحته قد تقلل من مستويات التوتر والإجهاد.

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3- الكتابة بخط اليد في مدونة خاصة بك، فإن ذلك يساعدك على تنظيم أفكارك حتى يتم تذكرها بشكل أكثر وضوحا، فهذا يساعد على أن تكون أكثر تركيزا وأقل توترا.

4- تناول البرتقال سواء عصير أو فاكهة خام يوميا، إذ أثبتت دراسة أجريت عام 2002 أن جرعة من فيتامين سي، تساعد على تقليل التوتر والإجهاد عند كثير من الأشخاص في مكان العمل .