تراند اليوم : العاب فرايف friv الجميلة، العاب بنات فلاش مدفع الالوان ( العاب طبخ جديدة )

العاب فرايف friv الجميلة، العاب بنات فلاش مدفع الالوان من الالعاب الجديد 2015 فكرة لعبه تعتمد على الذكاء والتفكير لكى تصل الى حل اللغز الموجود فى اللعبة وتتميز لعبة مدفع الالوان بمراحلها المتعددة والتى تتدرج من الاسهل ثم يزداد صعوبة وعليك ان تهتم جيدا بالالوان التى يطلقها المدفع والالوان التى تحتاج لها الرسومات الموجودة امامك وترسم الطريق الصحيحة للوصول اليها وتطلق عليها الوانها المتشابهه حتى تتشبع وبذلك تكون قد اجتزت المستوى الموجود امامك وتنتقل الى التالى .

ولقد عاد ماريو بمغامرة جديدة في العاب فرايف مع العام الجديد حركات جديدة وتنقلات مدهشة واسلوب يتناسب مع عالم الالعاب المتطور دائما، استمتع بلعبة ماريوفى شكلها الجديد لعبة ماريو نجم الدفاع سوبر ماريو هي لعبة المرح والتسلية دون حدود هي لعبة فلاش رائعه بمراحل عديده جدا وعشوائيه لعبة سوبر ماريو 2015.

ولعبة غامبول التسلل والهروب،هل تعرف اناييس اخت غامبول الصغيرة ؟ لقد ضاعت دميتها ديزى التى تحبها ووجدتها تينا الوحش وخبأتها فى كهف الوحش ومن السبب فى ذلك هو غامبول وعلية اعادة دمية اناييس من كهف الوحش ولكن بحرص شديد فالوحش نائم وعليك مساعدة غامبول ودارون واناييس على التسلل واخذ الدمية والهروب بسرعة قبل ان يشعر بهم الوحش.

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ولعبة سبونج بوب ،أنتبة انت الان فى قاع الهامور فى عالم مملؤ بالسحر والخيال والمغامرات مع سبونج بوب وبسيط وشفيق حبارفى البحر ابطال كارتون سبونج بوب علىmbc3 العب مع سبونج بوب وبسيط اخترواحد منهم اوالعب بلاعبين لعبة الابطال المتجمعين في لعبة واحده لعبه قويه جدا فقط عليك فى العاب سبونج بوب فى مغامراتة الجديدة ان يصل سبونج بوب الى بر الامان والى النهاية وعش مغامراته الرائعة .

و لعبةالشرطة واللصوص اوالحرامي قام اللص بسرقة المال وهرب من الشرطة وحاول تجميع اكثر ما يمكن تجميعه من المال وانت اليوم رجل الشرطة تطارده الشرطه وتحاول القبض علية اجري من بين البيوت واقفز على الحوائط وجمع نقاط ومساعدات ونجوم للقبض على اللص لعبة رائعة جدا ومن اجمل الالعاب البوليسيةاللعب بالاسهم والقفز المضاعف من المسافات اطلاق النار من حرف C حاول اصابة اللص واقضى علية.

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