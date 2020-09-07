تراند اليوم : باحثون : دواء لعلاج الملاريا يدمر الخلايا السرطانية العنيدة

لندن - الخليج 365

أعلن باحثون أن عقار أتوفاكون زاد مستويات الأوكسجين في الخلايا السرطانية في الفئران مما جعل العلاج الإشعاعي أكثر فاعلية في القضاء على عدد من السرطانات مثل سرطان الرئة والأمعاء والمخ وسرطان الرأس والعنق.

وعلاج الخلايا السرطانية ذات مستويات الأوكسجين المنخفضة بالإشعاع أكثر صعوبة كما أن احتمال أن تنتشر في أجزاء أخرى من الجسم كبيرة.

وقال جيليس مكينا الذي قاد الدراسة وهو من مركز أبحاث علاج السرطان بالإشعاع في أوكسفورد "بدأنا الآن تجربة سريرية... لنرى ما إذا كانت ذات النتائج ستظهر على مرضى السرطان".

وأضاف "نأمل أن يؤثر هذا الدواء الموجود بالفعل ومنخفض التكلفة في الأورام العنيدة لتصبح أكثر تأثرا بالعلاج الإشعاعي. ونحن نستخدم عقارا نعلم بالفعل أنه آمن".

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ويستخدم أتوفاكون لعلاج الملاريا والوقاية منها أيضا.

ابتكر علماء يسعون للقضاء على الملاريا سلالة من البعوض تحمل جينات تحول دون انتقال المرض على أمل أن يتكاثر هذا البعوض مع مثيله العادي في البرية لإنتاج نسل عاجز عن نشر هذا المرض.

وقال الباحثون الاثنين إنهم استخدموا تقنية التعديل الجيني، وهو اسلوب في الهندسة الوراثية يمكن من خلاله ادخال الحمض النووي (دي ان ايه) او استبداله أو حذفه من الجينوم، على بعوض من جنس "أنوفيليس ستيفنساي" الذي ينقل الملاريا في مناطق عمرانية بالهند.

وقام الباحثون بادخال الحمض النووي الى الخلايا الجرثومية الجنسية، التي تنقل الجينات من جيل الى آخر من أنواع الكائنات، ما أسفر عن استنباط بعوض يحمل جينات تحول دون نقل الملاريا من خلال انتاج اجسام مضادة تكافح الملاريا والتي تنتقل بنسبة 99.5 في المئة الى النسل الجديد.

وتنتقل الملاريا الى الإنسان عبر طفيليات من خلال لدغات إناث البعوض المصاب بهذه الطفيليات. والهدف من الدراسة استنباط بعوض معدل وراثيا يتزاوج مع البعوض في البرية لتدخل جيناته التي تحول دون الإصابة بالملاريا الى المحتوى الجيني وتنتشر في النسل الجديد في نهاية المطاف ما يحد من قدرة نقل المرض الى الانسان عبر الطفيليات.