تراند اليوم : الوزن مؤشر قوي للأطباء لاكتشاف داء السكري

وكالات - الخليج 365

أعلنت استشارية طب أسرة ومنسقة برنامج داء السكري بوزارة الصحة بمحافظة جدة "الدكتورة هناء الغامدي" أن عمليات التكميم قد تجنب الأفرادَ ذوي السمنة المفرطة الإصابةَ بداء السكري، مشيرة إلى أن هناك حالات مصابة بداء السكري وبعد إنقاص الوزن من خلال عمليات التكميم زال المرض عنهم.

وأوضحت الدكتورة "الغامدي" خلال فعاليات قافلة برنامج "السكري صحصحله" التوعوية في محطتها السادسة بالكورنيش الشمالي بمحافظة جدة؛ أن عمليات تكميم المعدة التي انتشرت مؤخرًا لأصحاب الأوزان المفرطة قد تلعب دورًا في الوقاية من داء السكري بعيدًا عن أي أهداف أخرى؛ حيث تم اكتشاف حالات كانت مصابة بالمرض وحين القيام بالعملية بعد خفض الوزن زال السكري تمامًا من الجسم.

وتطرقت "الغامدي" إلى أن قافلة "السكري صحصحله" تستهدف مرضى السكري؛ حيث يتم خلال البرنامج تنظيم فعاليات صحية توعوية تثقيفية في هذا المجال من أجل تعزيز الجهود المبذولة من مقدمي الخدمة تجاه المستفيدين من مرضى نتيجة لانتشاره في المملكة بعد أن وصلنا المركز الثاني عالميًّا في داء السكري.

وأوضحت أن آخر الإحصاءات المحلية تشير إلى أن 13% ممن هم فوق سن الـ 15 عامًا مصابون بالسكري، فيما بلغت نسبة من هم فوق سن الـ65 عامًا 50%، لذلك نحن نأمل من خلال حملاتنا التوعية والتأكيد على الجميع بأن هذا الداء من الممكن الوقاية منه قبل وقوعه؛ حيث لاحظنا وجود نقص كبير حول المرض لدى المراجعين، وللأسف هناك كثير من الأفراد الذي يزورون الحملات سواء في الأسواق أو الأماكن العامة الأخرى وجد أنهم مصابون بالمرض للمرة الأولى، بالرغم من أن هذه الحملات ليس هدفها الأساسي اكتشاف حالات بقدر الوقاية من المرض والتأكيد على الغذاء الصحي والوزن السليم.

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وحول طرق إخبار الأفراد للوهلة الأولى حين اكتشاف السكري، أشارت منسقة برنامج داء السكري بوزارة الصحة بمحافظة جدة إلى أن كافة الأطباء الذين يعملون في المراكز الصحية وفي الحملات أيضًا قد تم تأهيلهم من خلال دورات تدريبية لكيفية تشخيص المرض وتبليغ المرض حتى نتجنب صدمة المرضى، بل نشدد على عدم إخبار المريض من قبل فني المختبر أو كادر التمريض، فإن من يملك ذلك هو الطبيب المعالج؛ كونه مؤهلًا بكيفية إخبار المريض.

من جانبه أكد مدير إدارة الأمراض المزمنة "حمود الجابري" أنه وفقاً لنتائج المسح الصحي الوطني للمعلومات الصحية في السعودية فإن معدل انتشار داء السكري بلغ "13.4%"؛ منها "14.8%" عند الذكور، بينما بلغ "11.7%" عند الإناث، كما يرتفع المعدل مع التقدم بالعمر؛ حيث بلغ نحو "7.8%" في الفئة العمرية من 25 إلى 34 سنة، ليصل إلى "50.4%" في الفئة العمرية من 65 سنة فأكثر.

ولفت "الجابري" إلى أن الدراسة أوضحت أن نسبة انتشار ما قبل الإصابة بداء السكري عند الذكور بلغت 17%؛ أي ما يعادل 1.29 مليون مصاب، وعند الإناث "15.5%"؛ أي ما يعادل 1.1 مليون مصابة، كما يقدر عدد المصابين بداء السكري في المملكة- بحسب الدراسة- 1.1 مليون من الذكور؛ منهم "546" ألفًا يتناولون علاجًا لداء السكري، كما أن "275" ألفًا من الذكور المصابين بداء السكري لا يسيطرون على مرضهم، كما أضافت الدراسة أن "775" ألفًا من الإناث مصابات بداء السكري؛ منهن "356" ألفًا يتناولن العلاج، في حين أن هناك "196" ألف مصابة بداء السكري غير المسيطر عليه.