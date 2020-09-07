تراند اليوم : أغلب لأميركيين البالغين يعانون طنين الأذن

واشنطن - الخليج 365

توصلت دراسة جديدة الى أن نحو 10% من البالغين في الولايات المتحدة لديهم إحساس بالطنين في آذانهمغرد النص عبر تويتر، وإن الضجيج الذين يعانون منه في حياتهم اليومية ربما يكون المسؤول عن ذلك.

وقال الباحث الدكتور هاريسون لين -من جامعة كاليفورنيا في إيرفين- إن الأشخاص الذين يعانون من هذه الحالة المزعجة لا يواجهون هذه المشكلة وحدهم.

وقال لرويترز هيلث إن عدة دراسات "تشير إلى التعرض للضجيج كأحد الأمور التي قد تسهم في طنين الأذن".

وكتب لين وزملاؤه في دورية جاما لطب الأذن والحنجرة-جراحة الرأس والرقبة إن طنين الأذن يمكن أن يسبب التلف إذا كان مستمرا ومزعجا.

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وأجريت دراسة لتفهم مدى شيوع الطنين بين البالغين في الولايات المتحدة، ومن بين 75 ألفا و764 شخصا شملتهم الدراسة عانى 9.6% من الطنين في غضون الـ12 شهرا الماضية.

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ويقول الباحثون إنه عند توسيع هذه النتائج لتشمل سكان الولايات المتحدة بأكملهم فإنها ستشير إلى أن 21.4 مليون أميركي بالغ أصيبوا بالطنين العام الماضي.

وأشار نحو 27% من المصابين بالطنين في الدراسة إلى أنهم يعانون من هذه الحالة منذ أكثر من 15 عاما، وأبلغ أكثر من الثلث عن أعراض شبه مستمرة.

وقال نحو 7% إن أعراض الطنين تمثل مشكلة كبيرة أو كبيرة جدا، في حين قال نحو 42% إنها تمثل مشكلة صغيرة.

ووجد الباحثون أن الأشخاص المعرضين لضجيج عال في العمل أو خلال الأنشطة الترفيهية يزيد لديهم احتمال الإصابة بالطنين.

وأشارت الدراسة إلى أنه على الرغم من أن العلاج السلوكي المعرفي المعروف باسم "سي بي تي" أقرته الأكاديمية الأميركية لمؤسسة طب الأذن والحنجرة وجراحة الرأس والرقبة كعلاج لطنين لم يناقش سوى 0.2% فقط من الأطباء هذا الخيار.

وقال الباحثون إنه ثبت أن العلاج السلوكي المعرفي -وهو نوع من العلاج النفسي- مفيد في علاج مشكلات النوم ومشكلات التركيز والمشكلات العاطفية المرتبطة بالطنين.

وقال لين إنه يجب على الناس الذين يعانون من الطنين التحدث مع أطبائهم، وإذا كانت أعراضهم حادة يجب أن يفكروا في العلاج السلوكي المعرفي.