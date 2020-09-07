تراند اليوم : طبق السردين المتبل

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متابعات - الخليج 365
المقادير:
6 قطع – فيليه سردين
1500 مل – ماء
400 مل – خل أبيض
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50 غرام – ملح
3 غرام – كافيار “موجول”
30 غرام – كريمة الطماطم “كوينيلِّي”
1 قطعة – خبز محمص “توست”
10 غرام – زيت الطماطم
0.05 ضمة – بصل أخضر “سيبولينو”
0.05 ضمة – عشبة “شيسو” الآسيوية للطهي
طريقة التحضير:
قومي بتنظيف السردين و اجعليه كشرائح فيليه، ثم انقعيه لـ3 ساعات في مزيج من الماء، الخل و الملح، أبقي السردين مع الزيت في الثلاجة.
ضعي 6 قطع في صحن و أضيفي زيت الطماطم و قليل من كريمة الطماطم “الكوينيلي” في كل زاوية من فيليه السردين، و ضعي القليل من الكافيار في منتصف و على سطح الخبز المحمص و المقطع لثلاث قطع صغيرة.
أضيفي البصل الأخضر على في المنتصف و قليل من برعم عشبة “شيسو” الآسيوية للطهي.