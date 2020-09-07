تراند اليوم : أهم 7 الفواكه صيدلية متكاملة

وكالات - الخليج 365

الكثير يتناول الفاكهة لمذاقها الطيب وليس لفوائدها الغذائية والصحية، بينما يرى بعض المختصين أنه يمكن الاعتماد على الفاكهة فقط كوجبة خفيفة للعشاء.

ذكر موقع "bold sky"، بعضًا من أنواع الفواكه وفوائدها المتعددة، منها:

- البرتقال

يحتوي البرتقال علي فيتامين سي ، الذي يقوي جهاز المناعة ، و "الانثوسيانين"، المسئول علي الحفاظ على صحة القلب وإعطاء الجلد المرونة.

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- العنب

يعتبر العنب من أقوي الفواكه التي تحتوي على نسبة عالية من المواد المضادة للأكسدة، بالإضافة إلي أنه مصدر قوي للفيتامينات مثل " A، B2، B1"، والمعادن ، وبالتالي يساعد في تحصين الجسم من أمراض عدة ويعالج مشاكل البشرة.

- الرمان

يحتوي الرمان على مضادات للأكسدة، الحديد، فيتامين "سي "، والمواد الكيميائية النباتية، لذا يجب الحرص على تناوله باستمرار.

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- الموز

يعمل الموز على إمداد الجسم بما يحتاجه من الطاقة، خاصة للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع " BP"، بالإضافة إلى قدرته على السيطرة على ضغط الدم.

- التفاح

يحتوي التفاح على نسبة عالية من الألياف الغذائية التي تساعد في تحسين عملية الهضم والحماية من الإصابة بالامساك والانتفاخ، علاوة على قدرته على خفض الوزن.

- التوت البري

يساعد التوت البري في الحفاظ على مستوي الكولسترول في الدم، و يحمي من الإصابة بالسمنة و أمراض القلب.

- التمر

يعمل التمر على إمداد الجسم بالطاقة، والحماية من الإصابة بالسرطان، فضلًا عن قدرته على الحفاظ على حركة الأمعاء.