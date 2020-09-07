تراند اليوم : بالفيديو : نمر ينهش امرأة حتى الموت ويصيب أخرى بجروح في حديقة حيوانات في بكين

نمر ينهش امرأة حتى الموت ويصيب أخرى بجروح في حديقة حيوانات في بكين

بكين / وكالات

نهش نمر امرأة حتى الموت، واصاب أخرى بجروح في حديقة حيوانات برية في العاصمة الصينية بكين بعد أن خرجتا من سيارتهما داخل حظيرة نمور .

وقالت صحيفة "ليجال إيفنينج نيوز" الحكومية أن موظفي الطوارئ في حديقة "بادالينج وايلدلايف وورلد" للحيوانات البرية في بكين تمكنوا من إنقاذ الشابة، التي خرجت أولا من السيارة لكن المرأة الاخرى، الاكبر سنا، التي حاولت مساعدة رفيقتها قتلت "على الفور" من قبل نمر آخر.

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وأوضح التقرير أن السياح يمكن أن يقودوا سياراتهم عبر حظائر الحيوانات المسيجة ، لكن يتم تحذيرهم بالبقاء داخل سياراتهم في جميع الاوقات من خلال رسائل يتم بثها كثيرا عبر المسؤولين بالحديقة، ونقلت الصحيفة عن سلطات منطقة "يانتشينج" قولها إن الحادث وقع بعد ظهر أمس السبت، ونقلت المرأة المصابة إلى المستشفى .

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