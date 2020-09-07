تراند اليوم : طبق أصابع الدجاج المقرمشة

متابعات - الخليج 365

المكونات:

2 صدر دجاج مطهيه (بدون عظم أو جلد)

1 كوب بطاطس مسلوقة ومهروسة ملح وفلفل

1 كوب دقيق

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1 بيض مخفوق

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1 كوب كورن فليكس (مطحون) لصلصة الثومية

3 فصوص ثوم ملح

2 بياض البيض

2 ملعقة كبيرة عصير ليمون

3 ملعقة كبيرة زيت

طريقة العمل :

افرمى الدجاج باستخدام محضر الطعام اليدوي حتى يصبح ناعماً ثم اخلطيه في إناء عميق مع البطاطس المهروسة ويتبل الخليط بالملح والفلفل مع التقليب حتى تتداخل المكونات ونحصل على عجين يسخن الفرن على حرارة 170 درجة مئوية ثم يشكل العجين على هيئة أصابع ثم يدحرج في الدقيق يليه البيض المخفوق ثم الكورن فليكس تصف الأصابع وتوضع بالفرن لمدة 30 دقيقة أو حتى تمام النضج وتترك لتبرد قليلاً ولعمل صلصة الثومية: يفرم الثوم حتى يصبح ناعماً ثم يضاف الملح وبياض البيض وتخلط المكونات ويضاف عصير الليمون للخليط السابق ثم يضاف الزيت تدريجياً مع الاستمرار في الخفق حتى نحصل على صلصة ذات قوام متماسك وتصب صلصة الثومية في طبق صغير وتقدم مع أصابع الدجاج المقلية الدافئة.