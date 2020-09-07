شكرا لبحثكم عن خبر هيا الشعيبي بلباس البحر.. والجمهور يشبهها بعجوز توم وجيري والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

لا شك أن اللباس الذي اختارته الفنانة الكويتية هيا الشعيبي، خلال زيارتها الأخيرة للبحر لم ينل إعجاب الجمهور، وهو ما بدا واضحاً من التعليقات السلبية المهولة على الصورة التي تظهرها بلباس البحر.

وظهرت الممثلة الكويتية البالغة من العمر (41) عاماً، في الصورة التي جرى تداولها على نطاق واسع، وهي ترتدي "تيشرت" باللون الكحلي، وقد ربطت فوقه شالاً ملوناً، كما ارتدت قبعة بحر باللونين الفوشيا والبرتقالي.

ومن بين مئات التعليقات على الصورة التي نشرتها إحدى الصفحات المتخصصة بملاحقة المشاهير عبر "السوشال ميديا" في حسابها على إنستغرام، برز تعليق لإحدى الفتيات شبهت فيه هيا الشعيبي بالسيدة العجوز الغامضة في سلسلة الرسوم المتحركة الشهيرة توم وجيري.

وقالت الفتاة تعليقاً على الصورة، "هذه المرأة التي تلحق توم وجيري عندما يقدمان على فعل مصيبة"، وهو ما أثار إعجاب متداولي الصورة، مؤكدين أنه أقرب تشبيه لها، ومن التعليقات "قصدك ههههه هذي الخدامه السمراء الي بتوم جيري". "سبحانه الله اول ما شفتها كلت كانها الي تطلع في توم وجيري".

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ورغم أن محبي هذه السلسلة الكرتونية الشهيرة لم يشاهدوا من شخصية المرأة الغامضة سوى ساقيها البدينتين، إلا أنها تعد من أشهر شخصيات هذا المسلسل، وتعرف أيضاً باسم "Mammy Two Shoes - مامي تو شوز"، وكانت تدير شؤون المنزل الذي تدور فيه أحداث مغامرات توم وجيري.

وكانت هيا الشعيبي ردت أخيراً على الانتقادات اللاذعة التي طالتها، بعد انتشار مقطع فيديو من مسرحيتها "ريا وسكينة"، يظهر شقيقها الممثل ثامر الشعيبي مرتدياً زياً نسائياً، فيما يقوم أحد الأشخاص بالنظر إلى مؤخرته بطريقة تحمل العديد من الإيحاءات.

وقالت الشعيبي: "بالنسبة لمسرحية ريا وسكينة كل ما نزل شيء زادت نسبة المشاهدة.. الآن أنهيت مكالمة مع المسؤولين في مجموعة "أم بي سي" التي تعرض المسرحية عبر قنواتها، وأكدوا أن المشاهدات كبيرة وكذلك تفاعل الجمهور مع المسرحية".

وأشارت إلى أنها تتقبل الانتقادات قائلة "أنا أتقبل الانتقاد كوني كاتبة ومنتجة مسرحية"، مطالبة الجمهور بعدم توجيه الشتائم والإهانات لها قائلة "بس الإهانة مو من أخلاقك حتى لو حد بعتلك الفيديو وقالك نزله عيب السب والإهانة".