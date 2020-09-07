شكرا لبحثكم عن خبر رهف القنون ترد بعد انتقاد صورتها الجريئة داخل "الحمام" والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - خرجت الشابة السعودية رهف القنون، عن صمتها إزاء انتقادات عدة تعرضت لها بسبب صورتها الأخيرة التي بثّتها في حسابها على تطبيق "سناب شات"، قبل ساعات والتي ظهرت فيها وهي تلتقطها داخل "الحمام" وأظهرت مفاتن جسدها بسبب ضيق ملابسها.

وأكدت القنون أنها تعيش حياة لا يستطيع أن يفهمها الآخرون، وفق تعبيرها، في رسالتها التي دونتها في خاصية "الاستوري" في "إنستغرام"، مبينة أنها كلما كبرت فإنها تفهم أمور حياتها الخاصة بشكل أكبر، ما يعد إشارة منها إلى أنها لن تلتفت لانتقاد أو سخرية كون الأمر لا يعنيها.

وأضافت في رسالة أخرى أنها تعيش الحياة لنفسها دون النظر لما يتتبعه بها الآخرون، بالرغم من أن اليوم يضم العديد من الدقائق ولكن أمام هذا يقضي الإنسان القليل منها لنفسه.

وجاء في رسالتي رهف القنون نصًا: "كلما كبرت كلما فهمت أنه لا بأس أن أعيش حياة لا يفهمها الآخرون"، مضيفًة: "1440 دقيقة في اليوم تأكد من أنك تقضي القليل منهم لنفسك".

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وكانت القنون، قد أثارت ضجّة عارمة في مواقع التواصل الاجتماعي، بصورة من داخل "الحمام". حيث كانت تقف أمام المرآة وركزّت فيها على بعض مفاتنها التي اتضحت بسبب ضيق ملابسها وكشفت تفاصيل جسدها.

وتناقل رواد التواصل الاجتماعي الصورة تاركين آلاف التعليقات عليها والتي ركزت على مفاتن رهف القنون، فانتقدها البعض وغازلها آخرون، واصفين إياها بالبطلة، إلا أن الكثيرين رفضوا ظهورها بطريقة كهذه.

ومما جاء في التعليقات: "معليش لازم تحطون قدام اسمها البطلة رهف"، و"البطله رهف السعودية"، و"مارسيلو يبدو حزينا بالحمامات"، و"هذي الحرية اللي قلبت الدنيا عشانها؟ الحرية حرية الفكر مو حرية التعري والرخص"، و"وش الانجازات الي سوتها يوم انها هربت؟ و"هذي الحريه اللي منحاشه عشانها كل يوم الفسويات يثبتون عهرهم اكثر واكثر".

ونشرت رهف القنون قبل أيام قليلة عبر خاصية "الاستوري" في حسابها على موقع "إنستغرام"، صورة لفتاة "عارية" تجلس داخل دائرة توحي بأن المرأة دائمًا ما تكون مكتملة النمو ولا تحتاج لأحد أن يكملها، حيث أشار محور الدائرة إلى أن المرأة على مدار شهور اكتمال نموها في بطن أمها تخرج مكتملة.

ودلّ تعليق رهف القنون حول الصورة باللغة الإنجليزية على هذا المعنى، حيث كتبت قائلة: "أنتي كاملة ولن تحتاجي أبدًا إلى أي شخص يكملك وسوف تبقين دائمًا كاملة".