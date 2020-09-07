وفاة فنانة مصرية شهيرة

أعلنت وسائل إعلام مصرية، اليوم الاثنين 7 سبتمبر 2020، عن وفاة الفنانة المصرية عايدة كامل بعد صراع طويل مع المرض في أحد مشافي القاهرة.

وقالت صحيفة اليوم السابع، إن الفنانة عايدة كامل توفيت، عن عمر 89 عاما بعد مرورها بوعكة صحية منذ عدة أيام.

ونعت وزارة الثقافة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، إيناس عبدالدايم، الفنانة كامل ، حيث قالت:" وفاة والدة الأستاذ الدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة اليوم الفنانة القديرة عايدة كامل زوجة الفنان الراحل محمود عزمي".

والفنانة ولدت في عام 1931، درست الإذاعة في الجامعة وحازت على درجة البكالوريوس، وعملت في السينما منذ مطلع الخمسينات في العديد من الافلام ، ثم عملت في الدراما التليفزيونية منذ الثمانينات.