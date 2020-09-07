تراند اليوم : الفنان السعودي فهد غزولي في ذمة الله

توفي الفنان السعودي فهد غزولي نتيجة تعرضه لجلطة مفاجئة قبل أسبوعين ادخل على إثرها إلى قسم العناية الفائقة في مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة.

ولغزولي مسيرة فنية غزيرة الإنتاج، حيث ألَّف كثيراً من الأعمال الدرامية والأفلام، منها "العائد في منتصف الصيف، والبحث عن الذات، ومقبرة الأحياء"، وغيرها، كما شارك في عدد كبير من المسرحيات والمسلسلات التلفزيونية المحلية والعربية والخليجية.

ويحمل غزولي شهادة دكتوراة في الصحة العامة، وأجرى دورة في المعهد العالي البريطاني في مجال الإخراج، كما أجرى دورة في قطر في مجال الإخراج التلفزيوني، وهو مخرج للأعمال الصحية والبيئية التوعوية في وزارة الصحة، وحاصل على "ليسانس" المعهد العالي للسينما، وعديد من الدورات في مجالات الإخراج، والسيناريو، والتصوير من مصر، وعضو في الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بجدة، وعضو جمعية المسرحيين السعوديين، ورئيس غرفة مهرجان جدة السينمائي الدولي، وعضو تحكيم في عديدٍ من المهرجانات، وألَّف كثيراً من الأعمال الدرامية، وشارك في الكثير من المسرحيات والمسلسلات التلفزيونية المحلية والعربية والخليجية، منها مسرحية "أفراح وأشباح، وأم الخير رايح جاي، وحرب النجوم، ومسلسل البيت الكبير، وعفواً أبي، وأسوار، ولعبة المرأة رجل، وبابا فرحان"، ومن المسلسلات العربية التي شارك فيها "سجايا عربية، وأم العروسة، ومن حياة الأولين". كذلك شارك غزولي في سهرات محلية خليجية وعربية، منها "اللعبة، وغداً أفضل، والمهمة انتهت، وجبروت امرأة، والصياد".

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