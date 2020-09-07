تراند اليوم : ارطغرل 102.. مسلسل ارطغرل الحلقة 102 موقع النور ارطغرل 102 ,, موقع النور قيامة ارطغرل الحلقة 102 : أرطغرل يقتل بهادير ويحرر اصليهان

متابعات/الخليج 365/ في أحداث قيامة ارطغرل 102 تنشب معركة حامية بين رجال ارطغرل ومقاتلي بهادير تنتهي بقطع رأس بهادير على يد الفارس أرطغرل ،تنتهي بتحرير اصليهان وتورغت.وفي احداث قيامة ارطغرل الحلقة 102 الجزء الرابع يقف كوستاس أمام أريس ليعرف منه الخطوة التالية التي سيتم إتخاذها ضد أرطغرل للتصدي لخطره الذي يهددهم بأي لحظة.،و بمجرد طرح الحلقة الـ 102 من المسلسل التركى الشهير ارطغرل، انهالت التعليقات المشيدة بالحلقة الجديدة، والتى عرضت هذا الأسبوع، حيث أصبحت فى ساعات قليلة الحلقة 102 هى حديث عشاق الأعمال التركية بمجرد إذاعة الحلقة.

و يقول أريس في ارطغرل 102 باخبار كوستاس بأنه سيستخدم بهادير من أجل صنع فخ للإيقاع بارطغرل والقضاء عليه.ثم يتحول المشهد لرسالة يحملها بهادير بين يديه وهذه ستكون رسالة من بهادير يكتب له فيها عن الفخ الذي صنعه لأرطغرل.

أرطغرل يكون غاضباً مما حدث بعدما علم بخيانة بهادير الذي تسبب لمقتل رجال سامسا ومقتل رجال قبيلة تشافدار وهم يدافعون عن اصليهان.ثم يتوجه ارطغرل بالدعاء لربه طالباً منه العون لكي يتمكن من هزيمة الخونة وهسحق الاعداء في الخارج.

ويتعرض أرطغرل ورجاله لفخ وهنا يقول عبارته المشهورة" لاتكفي قوة 1000 عديم أصل من الخارج لإيقافنا"، ويكون قد علم به مسبقاً.ويخوض بامسى وارطغرل معركة قصيرة في عرين بهادير وتنتهي بقطع ارطغرل لرأس بهادير.

مسلسل قيامة ارطغرل تربع على عرش الأعمال الدرامية التركية خلال الـ3 سنوات الماضية، حيث يحظى المسلسل بشعبية جارفة، حيث تقع أحداثه فى القرن 13 الميلادى، ويعرض سيرة حياة الغازى أرطغرل بن سليمان شاه والد عثمان الأول (مؤسس الدولة العثمانية)، وقائد قبيلة قايى من أتراك الأوغوز المسلمين التى ينتمى إليها.

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مسلسل قيامة أرطغرل يعرض على شاشات 23 دولة وهى روسيا ورومانيا وباكستان وإيران وإندونيسيا والمجر واليونان وبلغاريا والبوسنة والهرسك وأذربيجان وأفغانستان وألبانيا وجورجيا وقطر ومقدونيا وسلوفينيا وصربيا وليتوانيا وكرواتيا وبنجلاديش .

يذكر أن أول حلقات مسلسل قيامة أرطغرل عرضت فى ديسمبر 2014 وكانت مدة الحلقة ما يقرب من ساعتين، وكانت تزداد نسب مشاهدة الحلقات يوما تلو الآخر، حتى أصبح المسلسل الأكثر شعبية وأعلى مشاهدة فى تركيا وهو من بطولة إنجين ألتان دوزياتان، وإسراء بيلقيتش وهوليا دارجان.