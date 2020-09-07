تراند اليوم : ارطغرل 102 موقع النور .. قيامة ارطغرل الحلقة 102 مترجمة : أرطغرل يقتل بهادير وسانجار ويحرير قبيلة تشافدار

مسلسل قيامة ارطغرل الموسم الرابع الحلقة 102 مترجمة اونلاين HD المسلسل التركي قيامة أرطغرل الحلقة 102 مترجمة اونلاين Dirilis: Ertugrul Bolum 102،وفي أحداث أرطغرل الحلقة 102 الجزء الرابع أعدم أرطغرل بهادير و قتل إبنه سانجار و نجح بتحرير قبيلة تشافدار من قبضتهم.

ومسلسل قيامة أرطغرل مسلسل تاريخي تركي تقع أحداثه في القرن 13 الميلادي، ويعرض سيرة حياة الغازي أرطغرل بن سليمان شاه، قائد قبيلة قايي من أتراك الأوغوز المسلمين ووالد عثمان الأول مؤسس الدولة العثمانية. وقام بدور أرطغرل الممثل التركي إنجين التان دوزياتان.

المسلسل به كثير من الوقائع التاريخية العامة الخاصة بقبيلة قايي وتنقلاتها، ولكن أغلب الأحداث التفصيلية للمسلسل هي من الوقائع الدرامية غير التاريخية من وحي خيال وإبداع الكاتب والمنتج التركي محمد بوزداغ (بالتركية: Mehmet Bozdağ)، إلا أنها تخدم الخط العام للأحداث التاريخية من صراعات وخيانات يقابلها إقرار الحق والعدل والمرحمة.