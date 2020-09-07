تراند اليوم : قيامة ارطغرل الحلقة 102 .. موقع النور ارطغرل 102 مشاهدة قيامة أرطغرل الموسم الرابع الحلقة 102 مترجم

خاص_الخليج 365/ يبث موقع النور أرطغرل 102 ضمن نقله الاسبوعي لحلقات المسلسل التركي قيامة ارطغرل الجزء الرابع الذي تدور أحداثه حول صراعات المسلمين والمغول والبيزنطيين في حقبة كان فيها العالم الاسلامي يعيش وسط صراعات متنامية بسبب التشتت الذي كان يسود في ذلك الوقت، ونعرض لكم ضمن متابعتنا اليومية لمسلسل قيامة أرطغرل معلومات تاريخية عن شخصيات مسلسل قيامة أرطغرل.

وننقل لكم ضمن نقلنا لأحداث قيامة ارطغرل الحلقة 102 قصة القائد البيزنطي اريس في التاريخ وكيف استطاع الغازي ارطغرل القضاء عليه،فهو قائد بيزنطي من اصول يونانية عاش في الفترة 1211-1235 اي قد عاصر قيامة ارطغرل وسطوع نجمه.

ومعني اسم ايريس اي الله القوة عند اليونانين قديماً وقد عينه الامبراطور البيزنطي دوكاس علي مدينة بورصة عام 1230 علي رغم من صغر سنه الا انه عرف بالصلابه والقوة،وبعدما اسطاع الغازي ارطغرل اعدام القائد فاسليوس تكفور القلعة "قره حصار" قد عين ايريس خلفا له في المنطقة لمواجهة تقدم الغازي ارطغرل في المنطقة وقد استطاع ان يعقد تحالف مع المغول عندما استطاع السلاجقة عقد تحالف مع مملكة ارمينيا لصد الخطر المغولي،مما ادي الي تحالف المغول مع البيزنطين بقيادة ايريس وبايجوا نويان المغولي .

ادي ذلك الي دخولة في صراع مباشر مع ارطغرل فكانت معركة كر وفر وقد تولي القائد ارطغرل زمام الامور بعد توجه السلطان علاء الدين للشرق لمواجة الجيش المغولي وفي احد المعارك التي خاضها ضد امير قبائل التركمان الغازي ارطغرابن سليمان شاه قد جرح في المعركة وقد مات اثر الغرغرينا لانه لم يسمح للاطباء بمعالجته وكان يعالجها بنفسه .

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ويوجد رواية اخري انه قد تم القضاء عليه في كمين من قبل السلاجقة والتركمان امراء حدود المنطقة الشمالية بقيادة ارطغرل بيه بسبب نقضه لبنود الصلح وتحالفه مع المغول بقيادة بايجوا نويان "معتنق النصرانية" وهنا هذه المعلومة التاريخية نعرف ان بايجوا نيويان سوف يرجع في احداث الجزء الرابع من قيامة ارطغرل ليدخل القائد ارطغرل في حلقة من الصراع الجديد بين اثنين من اقوي القادة في المنطقة في هذه الفترة من التاريخ الصراع المستميت بينه وبين سعد الدين كوبيك.

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