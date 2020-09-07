تراند اليوم : للرجال… 4 مشروبات تؤثر على قدرتكم الجنسية!

لندن - الخليج 365

على الرغم من وجود بعض الأطعمة والمشروبات التي تعزز الخصوبة والقدرة الجنسية لدي الرجال والنساء على حدٍ سواء، فضلا عن القضاء على المشكلات التي تعيق الأداء الجنسي والخصوبة، يوجد أيضا بعض المشروبات عند تناولها بشكل يومي وبانتظام على مدي فترة من الزمن، قد تؤثر بالسلب على الصحة الجنسية الذكورية وفقا لخبراء الصحة.

يقدم موقع Sexual health أربعة مشروبات إذ تم احتساءهما بشكل دائم ومستمر لفترات طويلة تؤثر على الإداء الجنسي للرجال بالسلب..

المشروبات الغازية

تؤثر الصودا التي توجد في المشروبات الغازية بالسلب على الصحة الجنسية للرجال، حيثُ اثبتت دراسة حديثة اجريت في مستشفى جامعة كوبنهاجن أن الرجال الذين يستهلكون بانتظام لتر أو أكثر من المشروبات الغازية يوميا تقل عدد الحيوانات المنوية لديهم بنسبة تصل إلى 30% مقارنة بالرجال الذين يمتنعون عن تناول المشروبات الغازية، وكذلك السكر الموجود في المشروبات الغازية والكافيين يقلل من عدد الحيوانات المنوية ويؤدي إلى السمنة، ويعيق الإداء الجنسي والخصوبة.

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القهوة

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استهلاك العديد من أكواب القهوة بشكل مُفرط يخفض عدد الحيوانات المنوية لاحتوائها على مستويات عالية من الاستروجين النباتي وهو الهرمون المسؤول عن خفض عدد الحيوانات المنوية.

الكحوليات

وفي دراسة أجرتها كلية كاستوربا الطبية الدراسة تظهر أن الكحوليات تسبب تشوهات الحيوانات المنوية، وانخفاض في عدد الحيوانات المنوية، بالإضافة إلى تأثيرها على الدافع الجنسي بالسلب وتقليل الشعور بالرغبة.

الشاي بالنعناع

على الرغم من الفوائد العديدة التي يتمتع بها الشاي بالنعناع، إلا أن هناك أدلة تشير إلى أن احتساء الشاي بالنعناع يوميا بشكل مُفرط قد يؤثر بالسلب على الصحة الجنسية لدي الرجال والنساء، كما أنه مسؤل عن التحولات الهرمونية وانخفاض هرمون التستوستيرون في الذكور، كما يؤثر على الأندروجينات “الهرمونات الجنسية” المسؤولة عن نمو الشعر، والتغيرات الصوتية والخصوبة عند الرجال بالسلب.