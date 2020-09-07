تراند اليوم : شاهد بالصور.. حيل ذكية تعتمدها الملكة رانيا لاخفاء فارق الطول بينها وبين زوجها!

رام الله - الخليج 365 - ياسمينا

غالباً ما تنجذب المرأة الى الرجل الذي يفوقها طولاً وحجماً، حتى أن الدراسات العلمية الحديثة تناولت هذا الموضوع وكشفت عن فارق الطول المثالي بين المرأة وزوجها.

بالنسبة للملكة رانيا وزوجها الملك عبدالله فهما حالةٌ استثنائية بارزة بين الثنائيات العربية المحبوبة، أكان على صعيد علاقتهما سوياً أو نسبةً لقصّة حبهما.

من المعروف أن الملكة رانيا تفوق الملك قامةً. ورغم الفارق الصغير بينهما، تعمد الملكة على بعض الحيل الذكية لاخفائه وتسليط الضوء بعيداً عنه. تكشف لك ياسمينة أهمها:

تختار وضعية الجلوس عند التقاط الصور

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تجلس عند وقوفه