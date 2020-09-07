تراند اليوم : الراقصة سما المصري تعتزم خوض سباق الانتخابات الرئاسية بمصر

القاهرة /الخليج 365-غزة

نشرت سما المصري عن اعتزامها خوض انتخابات رئاسة الجمهورية في مصر، وذلك من خلال منشور لها عبر "انستقرام".

وفوجئ رواد مواقع التواصل الاجتماعي بإعلان سما المصري عن نيتها الترشح للرئاسة من خلال منشورها الذي قالت فيه بجدية: "شعب مصر العظيم.. أعلن أنا الفنانة سما المصري الترشح لانتخابات الرئاسة 2018 وسوف أعلن عن برنامجي الانتخابي قريبًا.. حفظ الله مصر وشعبها وأهلها وجيشها وشرطتها".

كما وكشفت سما المصري عن اعتزامها خوض انتخابات رئاسة الجمهورية في مصر، وذلك من خلال منشور لها عبر "انستقرام". وفوجئ رواد مواقع التواصل الاجتماعي بإعلان سما المصري عن نيتها الترشح للرئاسة من خلال منشورها الذي قالت فيه بجدية: "شعب مصر العظيم.. أعلن أنا الفنانة سما المصري الترشح لانتخابات الرئاسة 2018 وسوف أعلن عن برنامجي الانتخابي قريبًا.. حفظ الله مصر وشعبها وأهلها وجيشها وشرطتها". ويبدو أن حمى إعلان المشاهير عن نيتهم لدخول المعترك السياسي قد وصلت إلى المغنية المثيرة للجدل، وذلك بعد إعلان عدد من نجوم أمريكا عن نيتهم دخول المنافسة مع دونالد ترامب في الانتخابات المقبلة، ومن بينهم كانيي ويست ودواين جونسون "ذا روك" وأوبرا وينفري. بالطبع إعلان سما المصري صاحبه سخرية كبيرة من جانب متابعيها عبر انستقرام، فلا هي تمتلك الخلفية السياسية الكافية، ولا تمتلك الشعبية المطلوبة، ولا حتى تتمتع بحب الجماهير، لأنها تعودت على إثارة الجدل بتصريحاتها الجريئة وكلماتها اللاذعة ومشاجراتها مع زملائها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.. هذا بالإضافة إلى أغنياتها التي تم وصفها بالمبتذلة. وكانت سما المصري قد أثارت ضجة كبيرة منذ شهور عندما أعلنت عن نيتها تقديم برنامج ديني على إحدى القنوات الفضائية، لكنها تراجعت في اللحظة الأخيرة بعد أن شن الجمهور حملة هادرة ضدها.. فهل يكون خبر خوضها الانتخابات الرئاسية مجرد وسيلة لإثارة ضجة ولفت الأنظار مجدداً؟ أم أنها محاولة للسخرية من المستشار مرتضى منصور الذي أعلن أيضاً عن نيته الترشح!

وكشفت سما المصري عن اعتزامها خوض انتخابات رئاسة الجمهورية في مصر، وذلك من خلال منشور لها عبر "انستقرام". وفوجئ رواد مواقع التواصل الاجتماعي بإعلان سما المصري عن نيتها الترشح للرئاسة من خلال منشورها الذي قالت فيه بجدية: "شعب مصر العظيم.. أعلن أنا الفنانة سما المصري الترشح لانتخابات الرئاسة 2018 وسوف أعلن عن برنامجي الانتخابي قريبًا.. حفظ الله مصر وشعبها وأهلها وجيشها وشرطتها". ويبدو أن حمى إعلان المشاهير عن نيتهم لدخول المعترك السياسي قد وصلت إلى المغنية المثيرة للجدل، وذلك بعد إعلان عدد من نجوم أمريكا عن نيتهم دخول المنافسة مع دونالد ترامب في الانتخابات المقبلة، ومن بينهم كانيي ويست ودواين جونسون "ذا روك" وأوبرا وينفري. بالطبع إعلان سما المصري صاحبه سخرية كبيرة من جانب متابعيها عبر انستقرام، فلا هي تمتلك الخلفية السياسية الكافية، ولا تمتلك الشعبية المطلوبة، ولا حتى تتمتع بحب الجماهير، لأنها تعودت على إثارة الجدل بتصريحاتها الجريئة وكلماتها اللاذعة ومشاجراتها مع زملائها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.. هذا بالإضافة إلى أغنياتها التي تم وصفها بالمبتذلة. وكانت سما المصري قد أثارت ضجة كبيرة منذ شهور عندما أعلنت عن نيتها تقديم برنامج ديني على إحدى القنوات الفضائية، لكنها تراجعت في اللحظة الأخيرة بعد أن شن الجمهور حملة هادرة ضدها.. فهل يكون خبر خوضها الانتخابات الرئاسية مجرد وسيلة لإثارة ضجة ولفت الأنظار مجدداً؟ أم أنها محاولة للسخرية من المستشار مرتضى منصور الذي أعلن أيضاً عن نيته الترشح!

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ويبدو أن حمى إعلان المشاهير عن نيتهم لدخول المعترك السياسي قد وصلت إلى المغنية المثيرة للجدل، وذلك بعد إعلان عدد من نجوم أمريكا عن نيتهم دخول المنافسة مع دونالد ترامب في الانتخابات المقبلة، ومن بينهم كانيي ويست ودواين جونسون "ذا روك" وأوبرا وينفري.

بالطبع إعلان سما المصري صاحبه سخرية كبيرة من جانب متابعيها عبر انستقرام، فلا هي تمتلك الخلفية السياسية الكافية، ولا تمتلك الشعبية المطلوبة، ولا حتى تتمتع بحب الجماهير، لأنها تعودت على إثارة الجدل بتصريحاتها الجريئة وكلماتها اللاذعة ومشاجراتها مع زملائها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.. هذا بالإضافة إلى أغنياتها التي تم وصفها بالمبتذلة.

وكانت سما المصري قد أثارت ضجة كبيرة منذ شهور عندما أعلنت عن نيتها تقديم برنامج ديني على إحدى القنوات الفضائية، لكنها تراجعت في اللحظة الأخيرة بعد أن شن الجمهور حملة هادرة ضدها.. فهل يكون خبر خوضها الانتخابات الرئاسية مجرد وسيلة لإثارة ضجة ولفت الأنظار مجدداً؟ أم أنها محاولة للسخرية من المستشار مرتضى منصور الذي أعلن أيضاً عن نيته الترشح