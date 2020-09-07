تراند اليوم : الشيخ سلمان الداية يرد على سؤال هل يجوز دخول أقارب العروس لصالة الفرح لإعطائها النقوط

غزة- الخليج 365:

هذه من العوائد الفاسدة التي يترجح عدم جوازها؛ لعدم الحاجة إليها؛ ولأنها مظنة رؤية النساء وهن متكشفات ومتزينات، ولا يمنع منه إعلامهن بالدخول، لأن ضيق المكان، وكثرة العدد لا يمكنهن من الاستتار، وارتداء الحجب، على أن الدخول ذريعة إلى التفاخر والمباهاة، وحسبُ الرجال أن يعجلوا النقوط قبل دخول العروسِ الصالةَ أو يؤخروه؛ ليقدموه لها في بيت زوجها.

والحكيم من اتعظ بغيره، فإن هذه العادة قادت عدداً من الناس إلى الخصومات التي كانت تتطور أحياناً إلى اقتتال يعقبه فراق بين الزوجين، والله أعلم.