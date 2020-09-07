تراند اليوم : هذه الحركة خطيرة تجنبها أثناء العطاس

لندن /الخليج 365-غزة

ذكر موقع "سكاي نيوز" البريطاني أن محاولة رجل "بصحة وجيدة" لاحتواء العطس أدت إلى تهتك حلقه مما جعله يقضي أسبوعا في المستشفى.

ووجد الرجل، الذي لم يذكر اسمه ويبلغ من العمر 34 عاما، نفسه غير قادر على الأكل أو الكلام، بعدما حاول منع العطس من خلال سد أنفه.

وقال المصدر ذاته إن هذا الأمر "تسبب في إحداث ثقب في بلعومه".

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والبلعوم هو جزء من الحلق، ويقوم بدور مزدوج في إدخال الغذاء وتمرير الهواء.

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وقال الأطباء في مستشفى ليستر إن حالة الرجل غير طبيعية، موضحين أن "مرد الأمر هو أنه حاول أن منع العطس من خلال إغلاق فمه وسد أنفه في نفس الوقت".

وقضى المريض سبعة أيام في المستشفى، كما جرى إطعامه، خلال تلك المدة، بالاعتماد على أنبوب التغذية