تراند اليوم : أكثر الفنانين العرب شهرة على مواقع التواصل الاجتماعي

يدرك النجوم العرب أهمية مواقع التواصل الاجتماعي، مثل أحلام وحسين الجاسمي وهيفاء وهبي ونانسي عجرم، وغيرهم من النجوم، فهي أولاً تأكيد لهم على الصعيد الشخصي لنجوميتهم و لمحبة جمهورهم لهم. وهي بالدرجة الثانية معركة من حرب طويلة تدور بين مختلف النجمات والنجوم.

ومما لا شك فيه أن مواقع التواصل كشفت هشاشة نجومية البعض الذين إما لم يحظوا بعدد «محترم» من المتابعين أو انتشرت أخبار عديدة حول قيامهم بشراء المعجبين لزيادة عدد متابعيهم. لكنها في المقابل أكدت شعبية البعض الآخر الذين يتابعهم ملايين المعجبين.

تهيمن الفنانة أحلام من دون منازع على موقع إنستغرام كأكثر فنانة عربية بعدد تجاوز الثلاثة ملايين، في المقابل فإن أليسا هي الأكثر متابعة على توتير بـ6.7 مليون متابع، وموقع فيسبوك فهو من نصيب الفنان الشاب ماهر زين بـ24 مليون متابع.

ويتيح لكم موقع "سيدي" إمكانية متابعة الحسابات الرسمية لهؤلاء المشاهير للتعرف على كل ما هو جديد والتواصل معهم، وذلك من خلال الضغط على موقع التواصل الاجتماعي الذي ترغب في التواصل معهم عن طريقه.

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أحلام

أول فنانة عربية يتجاوز عدد متابعيها على موقع إنستغرام الثلاثة مليون متابع. أما عدد متابعيها على فيسبوك فهو 4.6 مليون على فيسبوك مقابل 5 ملايين متابع على تويتر.

حسابات أحلام على مواقع التواصل: فيسبوك تويتر إنستغرام

هيفاء وهبي

عدد متابعي الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي على فيسبوك يبلغ 6.2 مليون، مقابل 3.3 مليون على تويتر. أما عدد متابعيها على إنستغرام فهو 2 مليون.

حسابات هيفاء وهبي على مواقع التواصل: فيسبوك تويتر إنستغرام

ماهر زين

24 مليون متابع للفنان الشاب ماهر زين على فيسبوك مقابل 1.2 مليون على تويتر و 742 الف على إنستغرام.

حسابات ماهر زين على مواقع التواصل: فيسبوك تويتر إنستغرام

أليسا

يتابع 16 مليوناً أليسا على فيسبوك مقابل 6.7 مليون متابع على تويتر و2.4 مليون متابع على إنستغرام.

حسابات أليسا على مواقع التواصل: فيسبوك تويتر إنستغرام

عمرو دياب

عدد متابعي عمرو دياب على تويتر وصل الى 3.9 مليون متابع مقابل 14 مليوناً على فيسبوك ومليون على إنستغرام.

حسابات عمرو دياب على مواقع التواصل: فيسبوك تويتر إنستغرام

نجوى كرم

لشمس الأغنية 10 ملايين متابع على فيسبوك و 3.8 مليون على تويتر مقابل 1.2 مليون متابع على إنستغرام.

حسابات نجوى كرم على مواقع التواصل: فيسبوك تويتر إنستغرام

تامر حسني

يتابع الفنان المصري تامر حسني 1.2 مليون على تويتر و15 مليوناً على فيسبوك ومليون متابع على إنستغرام.

حسابات تامر حسني على مواقع التواصل: فيسبوك تويتر إنستغرام

محمد عساف

لنجم أراب أيدول محمد عساف 6.9 مليون متابع على فيسبوك، مقابل 1.2 مليون على تويتر و943 الف على إنستغرام.

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حسابات محمد عساف على مواقع التواصل: فيسبوك تويتر إنستغرام

نانسي عجرم

يتابع الفنانة اللبنانية نانسي عجرم 16 مليون على فيسبوك و6.5 مليون على تويتر و3.6 مليون على إنستغرام.

حسابات نانسي عجرم على مواقع التواصل: فيسبوك تويتر إنستغرام

كاظم الساهر

يتابع الفنان العراقي 9.6 شخص على فيسبوك، و 2.6 مليون على تويتر مقابل258 ألف متابع على إنستغرام.

حسابات كاظم الساهر على مواقع التواصل: فيسبوك تويتر إنستغرام

حسين الجسمي

للفنان الإماراتي حسين الجسمي 3.7 مليون متابع على فيسبوك و2.7 مليوناً على تويتر و 452 ألف متابع على إنستغرام.

حسابات حسين الجسمي على مواقع التواصل: فيسبوك تويتر إنستغرام

ميريام فارس

يتابع الفنانة اللبنانية ميريام فارس 10 ملايين معجب على فيسبوك و 1.5 مليون على تويتر و 2.8 مليون على إنستغرام.

حسابات ميريام فارس على مواقع التواصل : فيسبوك تويتر إنستغرام

شيرين عبد الوهاب

لشيرين 7.2 مليون على فيسبوك و2 مليون على تويتر و 38 الف متابع على إنستغرام.

حسابات شيرين على مواقع التواصل : فيسبوك تويتر إنستغرام

أصالة نصري

للفنانة السورية 13 مليون متابع على فيسبوك مقابل مليوناً على تويتر و3.74 مليوناً على إنستغرام.

حسابات أصالة على مواقع التواصل: فيسبوك تويتر إنستغرام

عاصي الحلاني

يتابع عاصي الحلاني 2.9 مليون معجب على فيسبوك و 2.8 مليون على تويتر مقابل 370 الفاً على إنستغرام.

حسابات عاصي الحلاني على مواقع التواصل: فيسبوك تويتر إنستغرام

أحمد الشقيري

رغم أنه ليس فنانا، لأحمد الشقيري 11 مليون متابع على فيسبوك وعدد مماثل على توتير مقابل 3 ملايين على إنستغرام.

حسابات الشقيري على مواقع التواصل: فيسبوك تويتر إنستغرام

رامز جلال

لرامز جلال 1.6مليون متابع على فيسبوك، و135 الف متابع على تويتر و14 الف متابع على إنستغرام.

حسابات رامز جلال على مواقع التواصل: فيسبوك تويتر إنستغرام