تراند اليوم : تعرف على عربة ملك تايلاند الذهبية

وكالات/ الخليج 365/

يعكف عمال في العاصمة التايلاندية بانكوك على تزيين كل بوصة في عربة ستنقل الملك بوميبون ادولياديج في رحلته الأخيرة، في مهمة عمل قد تستغرق أشهر

العربة مصنعة من الخشب وتزين بالذهب والمرايا وتزن 13.7 طن ويبلغ طولها 18 مترًا وارتفاعها 11.2 متر وعرضها 4.8 متر.

يجر العربة 216 رجلا وستحمل الجرة المزخرفة التي تضم رفات الملك بوميبون ادولياديج إلى موقع إحراق جثث الموتى في ساحة سانام لوانج خارج القصر الملكي.

وتوفي الملك يوم 13 أكتوبر بعد أن أمضى سبعة عقود على العرش مما أدخل البلاد في حالة حداد تستمر بالنسبة للعديد من التايلانديين لمدة عام.

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ولم يتحدد بعد موعد حرق جثمانه لكن ذلك لن يحدث قبل أكتوبر.

ويعتقد أن العربة التي تعرف باسم "النصر العظيم" ستعيد الإله إلى الجنة.

وبدأت أعمال صيانتها في يناير، ومن المقرر أن تستكمل بحلول سبتمبر.

بنيت العربة عام 1795 في عهد الملك راما الأول لحرق والده.

والملك بوميبون هو راما التاسع في أسرة تشاكري. وخلفه ابنه الملك ماها فاجيرالونجكورن أو راما العاشر.

واستخدمت العربة 25 مرة كان أحدثها عام 2012 لنقل جثمان الأميرة الراحلة بيجاراتانا راجاسودا ابنة عم الملك.