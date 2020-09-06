تراند اليوم : طبق الحلويات الأول عربياً" الكنافة النابلسية"

غزة/ الخليج 365/

"الكنافة النابلسية" خطوة بخطوة بالصور، بطريقتها السهلة والمميزة جداً، جربي تحضير الكنافة بمطبخك وشاركينا رأيك

المقادير

عجينة كنافة: 100 غراماً

جبنة: نصف كيلو (محلاة خصيصاً للحلويات)

صبغة الكنافة: ربع ملعقة كبيرة

السمنة: 4 ملاعق كبيرة

قطر: حسب الرغبة

فستق حلبي: حسب الرغبة (للتزيين)

طريقة التحضير

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1. نضع العجينة بالخلاط الكهربائي.

2. وتخلط العجينة بالخلاط حتى تصبح صغيرة.

3. ثم يضاف لها السمنة المذوبة.

4. ونضيف أيضاً الصبغة وتفرك بالصبغة جيداً.

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5. نضع القليل من السمنة في المقلاة.

6. ونضع أيضاً رشة صبغة بالمقلاة.

7. نضع عجينة الكنافة في المقلاة.

8. نمد العجينة.

9. نضع الجبنة ونرصها بعد تصفيتها من الماء جيداً.

10. نضع القليل من العجينة على الجبنة.

11. ونرصها مرة أخرى.

12. نضعها على الغاز لمدة لا تقل عن نصف ساعة مع استمرار تحريك المقلاة حتى تتحمر جميع الجوانب.

13. نطفئ النار و بعد 3 دقائق نقلبها ونصب القطر حسب الرغبة ونزينها بالفستق الحلبي.

14. وتقدم ساخنة.