تراند اليوم : كيك جوز الهند بالليمون الأخضر

غزة/ الخليج 365/

المقادير

الزبدة: 100 غراماً سكر: كوب ونصف لبن زبادي: نصف كوب البيض: 3 حبات برش ليمون: 2 حبة (ليمون أخضر) عصير الليمون: 1 حبة (ليمون أخضر) طحين: كوب ونصف بيكنج صودا: ربع ملعقة صغيرة سكر البودرة: كوب ونصف (للتغليفة) عصير الليمون: 1 حبة (ليمون أخضر / للتغليفة) خلاصة جوز الهند: ملعقتان صغيرتان (للتغليفة) كريمة: ملعقة كبيرة ونصف (سائلة / للتغليفة) جوز الهند: ربع كوب (للتغليفة)

طريقة التحضير

1. سخني الفرن على حرارة 350 درجة و جهزي صينية كيك مقاس 8 انش بدهنها بالزبدة ورشة طحين.

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2. في وعاء اخلطي الزبدة مع السكر حتى يصبح كريمي ثم أضيفي اللبن الزبادي والبيض والفانيلا وبرش الليمون وعصير الليمون حتى يصبح متجانس.

3. اخلطي الطحين والبيكنج صودا وأضيفي المزيج لخليط الزبدة والسكر واخفقي على سرعة متوسطة حتى تتمازج المكونات.

4. صبي خليط الكيك في الصينية المجهزة وأدخليها للفرن لمدة 50 دقيقة حتى تنضج.

5. لتحضير التغليفة: اخلطي السكر البودرة وعصير الليمون وخلاصة جوز الهند و الكريما في وعاء حتى تتجانس و تصبح ناعمة.

6. بعد أن تبرد الكيكة أضيفي التغليفة عليها ورشي جوز الهند وقدميها