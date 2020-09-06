تراند اليوم : بالفيديو: من هو الشخص الذي حاول حرق الكعبة بالبنزين وتم القاء القبض عليه

المشرق/

من هو الشخص الذي حاول حرق الكعبة بالبنزين وتم القاء القبض عليه ، تمكن امن الحرم المكي الشريف قبل قليل من القاء القبض على شخص حاول حرق الكعبة المشرفة ، حيث تداول مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للشخص الذي حاول حرق الكعبة باستخدام البنزين و ولاعة كانت معه ، سنتعرف معكم اعزائنا على الشخص الذي حاول حرق الكعبة بالبنزين وتم القاء القبض عليه .

حيث انتشر مقطع فيديو قبل قليل من داخل صحن المطاف في المسجد الحرام لشخص ايراني حاول سكب البنزين على الكعبة المشرفة واشعال النيران فيها باستخدام ولاعة ، وظهر في المقطع المصور معتمرين ورجال امن الحرم وهم يقبضون على شخص حاول حرق الكعبة المشرفة بالبنزين .

وأظهر الفيديو رجال أمن الحرم وبعض المصلين والمعتمرين ملتفين حول شخص كان يقف بجوار الكعبة المشرفة، قبل أن يسحبه رجال الأمن إلى خارج صحن المطاف، وذكر متداولو الفيديو أنه ربما يكون مختل عقلياً، فيما لم تتضح بعد ملابسات الفيديو ووقت تصويره، كما لم تعلق عليه أي من الجهات الأمنية بمكة المكرمة.