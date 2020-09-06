تراند اليوم : بعد حادثة شيرين الشهيرة 3 رسائل رد بها دياب على شيرين

المشرق/

أزمة في الوسط الفني أثارتها المطربة شيرين عبد الوهاب في يناير الماضي، بعد اتهامها بالإساءة للمطرب عمرو دياب، خلال حضورها حفل زفاف الفنان عمرو يوسف والفنانة السورية كندة علوش. لكنها عادت بعد ذلك واعتذرت، مؤكدة أنها كانت تمزح، وأنها تحترم عمرو دياب وتقدّره. "الهضبة" لم يوجه رسائل مباشرة إلى "شيرين"، لكنه حاول إحراجها بطريقة غير مباشرة في عدة مناسبات، ويستعرض "التحرير - لايف" أبرز محاولات عمرو دياب في هذا الصدد.

1. "عيد الحب" كان أول رد غير مباشر من عمرو دياب إعلانه إحياء حفل عيد الحب في Dusit Thani LakeView Cairo بالقاهرة، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع "فيسبوك"، للتدليل على مدى نجوميته، حيث أعلن عن ذلك الحفل قبل 20 يومًا من موعده.

2. أنا مهما كبرت صغير" في تأكيد على أنه لازال يتمتع باللياقة البدنية أيضًا، نشر عمرو دياب، عبر صفحته الشخصية على موقع "فيسبوك"، مقطع فيديو له من داخل صالة الجيم أثناء ممارسة تدريبات رياضية، وظهر في الفيديو بلياقة بدنية عالية، لتأكيد أنه مازال يتمتع بالشباب.

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حبيبي يا نور العين" آخر رد من دياب على "شيرين"، والأكثر حدة أيضًا، رغم أنه لم يذكر اسمها، جاء يوم الجمعة الماضي، حيث أحيا الفنان حفلًا بمسرح "أوبرا دبي"، وبينما كان يقدّم أغنيته الشهيرة "حبيبي يا نور العين" طلب من الجمهور التصفيق معه على الأغنية، قائلًا: "الصقفة دي أشهر من أغاني ومغنيين كتير أوي"، وهو ما اعتبره الكثيرون إشارة إلى شيرين.

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