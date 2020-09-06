تراند اليوم : تحت نيران الانتقادات فستان "إيفانكا ترامب" في مقارنة مع طفلة لاجئة

وكالات/ الخليج 365/

أصبحت إيفانكا ترامب تحت نيران الانتقادات بعد أن نشرت صورة لنفسها على "تويتر" مع زوجها وهي ترتدي فستاناً بمبلغ أربعة آلاف دولار.

وجاءت هذه الصورة عقب منع والدها دونالد ترامب المهاجرين من سبع دول إسلامية من دخول الولايات المتحدة لتسعين يوماً.

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ويقال إن ثوب إيفانكا بلغ سعره 4990 دولاراً، بلون فضي لامع، وكان الزوجان يستعدان للتوجه إلى العشاء ليلة السبت، لكنهما تسبّبا بضجة كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وجرى تداول صورة تُقارن ثوبها بغطاء من ورق معدني كانت تلفّه طفلة سورية لاجئة على نفسها، خلال رحلة لجوء من تركيا إلى اليونان

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