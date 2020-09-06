تراند اليوم : تطورات جديدة في قضية سعد المجرد

/المشرق

في آخر تطورات قضية النجم المغربي سعد لمجرد، لا تزال الفتاة الفرنسية لورا بريول تحاول المماطلة ومدّ زمن القضية، حيث رفضت الحضور الى دائرة الشرطة.

وأكد مصدر مقرب من القضية لـ"فبراير.كوم" أن الشابة الفرنسية ترفض الحضور الى المحكمة رغم حصولها على استدعاء مكتوب منها وذلك بحجة وضعها النفسي الذي يمنعها من لقاء لمجرد ومواجهته، في حين تداولت العديد من المواقع الالكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي صورها تتجول في شوارع العاصمة الفرنسية.

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وأضاف أن قاضي محكمة باريس في صدد توجيه طلب اخر لمحامي لورا بغرض تسريع حضورها للمواجهة مع سعد، مؤكداً أن محامي لمجرد تقدم بطلب ثان من أجل إجراء المواجهة.

وتابع المصدر أن المعطيات والتطورات الاخيرة تفيد أن مجريات القضية ستعرف تطورات خطرة خلال الأسابيع المقبلة، مؤكدا أن كل شيء ممكن في هذه القضية، خصوصا أمام تضارب الأدلة التي يقدمها كل طرف ضد الاخر.

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