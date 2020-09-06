تراند اليوم : أحدث ظهور للفنانة المعتزلة جيهان نصر

المشرق/

انتشرت بسرعة البرق بالأمس صورة للفنانة المعتزلة جيهان نصر مع فتاة بجوارها تردد إنها ابنتها، ليعد هذا أحدث ظهور لها بعد غياب عن الأنظار.

جيهان نصر أطلت في الصورة بالحجاب وبدت بملامحها المتعارف عليها وكأن الزمن لم يمر عليها إطلاقاً، وأيضاً أطلت الفتاة الشابة التي تقف بجوارها وهي ترتدي الحجاب.

انهال رواد مواقع التواصل الاجتماعي بتغزل بجمال جيهان نصر الذي لم يتأثر بالزمن إطلاقاً، لتعد هذه الصورة أحدث ظهور لها في الوسط بعد غياب طويل.

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جيهان نصر اعتزلت الفن في عام 1999 بعد زوجها من رجل أعمال سعودي الجنسية لتجنب منه أربعة أبناء وهم سماهر وسيف وسارة وسلطان.

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واختفت جيهان نصر عن الأنظار تماماً منذ زواجها، بعد أن حققت شهرة في التسعينيات بفضل جمالها الملفت.