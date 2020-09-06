تراند اليوم : بالصور :نجمات عربيات تزوجن برجال أكبر منهن في السن بفارق كبير

المشرق/

كل امرأة في العالم تتمنى أن تأنس بحب يملأ عليها حياتها ويشعل قلبها بالمشاعر والعاطفة والحنان والجنون وتحلم بتكوين أسرة مثالية، وبالذات النجمات لأن حياتهن تعج بالضجة وعدم الاستقرار لذلك يملن للاستناد على كتف رجل يشعرهن بالأمان الذي قد تسرقه أضواء الشهرة.

بعض النجمات وجدن في قلب رجال أكبر منهن في السن الحب والأمن والدلال الذي تحلمن به وفعلاً قمن بهذه التجربة بعضهن من نجح نجاحاً باهراً ومنهن من فشل وانتهت قصة حبها بالطلاق على الرغم من وجود أطفال!

من قصص زواج النجمات من رجال كبار بالسن الناجحة نانسي عجرم والدكتور فادي وندين نسيب نجيم وزوجها رجل الأعمال هادي وأنابيلا هلال وزوجها الدكتور نادر صعب!

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أما النجمات اللواتي فشلن بهذه التجربة رانيا فريد شوقي ولقاء سويدان وغيرهن!

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