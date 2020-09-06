تراند اليوم : تكلفة حلقة ليندسي لوهان مع الإعلامي شعيب راشد

المشرق/

استضاف الإعلامي الكويتي شعيب راشد النجمة العالمية ليندسي لوهان في برنامج سوار شعيب تحدثت فيه عن قراءة القرآن الكريم كيف تشعر من خلالها بالسكينة وتعرفها على مبادئ الإسلام.

في حلقة شعيب راشد تناولت ليندسي لوهان مكبوس اللحم بيدها وأصابعها كمقدم البرنامج شعيب راشد بالرغم من استغرابها لهذه الطريقة إلا أنها شاركته العمل نفسه.

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أعلن الإعلامي الكويتي شعيب راشد أن تكلفة حلقة النجمة العالمية ليندسي لوهان ما يقارب 50 ألف دينار كويتي أي ما يقارب ال 600 ألف ريال سعودي.

الجدير بالذكر أن ليندسي لوهان عانت مسبقاً من مشاكل صحية ونفسية سببها الإدمان وخضعت للعلاج حتى تحسن حالها لما عليه هي اليوم كذلك تعرضت للكثير من المشاكلل العاطفية بسبب خطيبها الروسي.

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